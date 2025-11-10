Стала главной звездой вечера: Ева Лонгория в платье с бахромой блистала на мероприятии в Париже

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория, прославившаяся ролью Габриэль Солис в сериале «Отчаянные домохозяйки» посетила благотворительный гала-вечер Paris Global Gift Gala, который прошел в отеле в Париже.

Ева была почетным президентом этого благотворительного вечера, но все взгляды были направлены только на ее наряд, поскольку гламурное и утонченное платье вызывало много восторга из-за своей необычности, глубокого декольте и декора в виде бахромы из бусин.

Ева Лонгория / © Getty Images

Также актриса дополнила наряд обувью на платформе, длинными серьгами, макияжем с красной помадой и оригинальной прической, поскольку ее длинные волосы уложили таким образом и подкрутили, что казалось она сделала каре.

Ранее наряд с подолбной бахромой надела известная модель Стелла Максвелл, но ее серое платье было от бренда Amiri и полностью состояло из тонких веревок.

Стелла Максвелл / © Associated Press