Шоу-бизнес
151
1 мин

Стала главной звездой вечера: Ева Лонгория в платье с бахромой блистала на мероприятии в Париже

Актриса выбрала эффектное платье в ретро-стиле, которое подчеркнуло ее точеную фигуру.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Ева Лонгория

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория, прославившаяся ролью Габриэль Солис в сериале «Отчаянные домохозяйки» посетила благотворительный гала-вечер Paris Global Gift Gala, который прошел в отеле в Париже.

Ева была почетным президентом этого благотворительного вечера, но все взгляды были направлены только на ее наряд, поскольку гламурное и утонченное платье вызывало много восторга из-за своей необычности, глубокого декольте и декора в виде бахромы из бусин.

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Также актриса дополнила наряд обувью на платформе, длинными серьгами, макияжем с красной помадой и оригинальной прической, поскольку ее длинные волосы уложили таким образом и подкрутили, что казалось она сделала каре.

Ранее наряд с подолбной бахромой надела известная модель Стелла Максвелл, но ее серое платье было от бренда Amiri и полностью состояло из тонких веревок.

Стелла Максвелл / © Associated Press

Стелла Максвелл / © Associated Press

Ева Лонгория в красивых платьях (41 фото)

