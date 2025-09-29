Стала готической иконой: известный пластический хирург прокомментировал изменения во внешности Кэтрин Зеты-Джонс

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Реклама

После выхода нового сезона сериала «Уэнсдей» многие зрители заметили, что во внешности Кэтрин Зеты-Джонс произошли изменения — она стала выглядеть моложе. В соцсетях активно обсуждают, что именно произошло с лицом звезды — удачный мейкап, естественная эволюция или дело рук хирурга?

Кэтрин Зета-Джонс ДО возможного вмешательства / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс ДО возможного вмешательства / © Associated Press

Мы обратились за экспертным мнением к известному пластическому хирургу Дмитрию Слоссеру, который поделился профессиональным анализом внешних изменений актрисы.

По мнению хирурга, наиболее заметные изменения — в зоне глаз:

Реклама

«Изменения области вокруг глаз нельзя объяснить только макияжем. Глаза имеют более глубокую посадку. Это признак блефаропластики — хирургической операции по подтяжке век. Также можно предположить эндоскопическую подтяжку бровей», — отмечает эксперт.

Кэтрин Зета-Джонс ПОСЛЕ возможного вмешательства / © Associated Press

Именно эти изменения, считает доктор, и создали тот драматический, мистический образ, который так понравился режиссерам и прекрасно вписался в готическую эстетику сериала.

«Во втором сезоне она выглядит моложе и эта „вампирская молодость“ на самом деле может быть результатом пластических вмешательств. Все ведьмы остаются молодыми по известным причинам — и не всегда эти причины магические», — шутит пластический хирург.

Кэтрин Зета-Джонс ПОСЛЕ возможного вмешательства / © Associated Press

Взглянув на фото актрисы, хирург также обращает внимание на изменение контуров лица:

Реклама

«Заметно улучшился внешний вид кожи, контур нижней челюсти стал более прорисованным, а подбородок — более четким», - говорит Дмитрий Слоссер.

Такие изменения чаще всего не являются следствием лишь ухода или потери веса. По словам эксперта, можно предположить, что Кэтрин сделала подтяжку нижней трети лица — так называемую «Deep plane face/neck lift», которую еще называют «подтяжка выходного дня».

Кэтрин Зета-Джонс ПОСЛЕ возможного вмешательства / © Associated Press

«Подтяжка выходного дня» — это малотравматичная методика предусматривает коррекцию провисания кожи в нижней части лица — в зоне щек и подбородка. Такая операция обычно дает быстрый визуальный эффект и не требует длительного периода реабилитации, что удобно для актеров в съемочном процессе», — подчеркивает пластический хирург.

Хирург также поделился примерной стоимостью комплекса операций, которые могли быть применены в случае актрисы:

Реклама

«Учитывая уровень актрисы и вероятную квалификацию пластических хирургов голливудского уровня можно предположить, что комплекс выполненных пластических операций может стоить около 250 тысяч долларов», — подытожил Дмитрий Слоссер.

Дмитрий Слоссер

Пока поклонники спорят, не потеряла ли звезда свою харизму, медиа уже окрестили ее обновленный образ — «новой готической иконой». И даже если молодость Кэтрин — это не результат колдовства, а достижения современной медицины, одно можно сказать точно: в «мире Уэнсдей» такие трансформации вполне в стиле героев.