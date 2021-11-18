Стала известна дата выхода сериала "Как я встретила вашего папу", в котором сыграет Хилари Дафф

Рассказываем все, что нам известно о новом шоу.

На сервисе Hulu выйдет продолжение легендарного ситкома "Как я встретил вашу маму", точнее это будет не совсем продолжение, спин-офф любимой всеми истории. Новый сериал получил название "Как я встретила вашего папу" и будет повествовать о женщине по имени Софи, которая рассказывает сыну в будущем о том, как встретила в 2021 году его отца.

Главную роль в сериале сыграет актриса и певица Хилари Дафф, Крис Лоуэлл, Том Эйнсл, Франси Райс, Суажда Шармы и Тьен Тран. Также в проэкте появится и Ким Кэтрол, коорая будет играть повзрослевшую "будущую версию" персонажа Хилари Дафф.

Проект стартует на стриминг-сервисе уже 18 января следующего года. В сериале будет всего 10 серий.

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