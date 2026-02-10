ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
255
1 мин

Стала известна официальная причина смерти актрисы Кэтрин О’Хары

Легендарная «мама Кевина» из фильма «Один дома» скончалась внезапно 30 января 2026 года.

Ольга Кузьменко
Кэтрин О'Хара

Кэтрин О'Хара / © Getty Images

Спустя несколько недель стала известна официальная причина смерти актрисы. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес, полученному изданием TMZ, у Кэтрин образовался тромб в легких.

Кэтрин О’Хара / © Getty Images

Кэтрин О’Хара / © Getty Images

Непосредственной причиной смерти О'Хары указана легочная эмболия, а  основной причиной —  рак прямой кишки.

Кэтрин О'Хара / © Associated Press

Кэтрин О'Хара / © Associated Press

Как пишет Daily Mail, вскоре после смерти О'Хары ее семья сообщила, что звезда перенесла «кратковременную болезнь». Ранее, уже во взрослой жизни, у нее была диагностирована декстрокардия с situs inversus — состояние, при котором сердце расположено в правой части грудной клетки.

В день смерти актрисы, незадолго до 5 утра, в ее дом в Брентвуде, Лос-Анджелес, была вызвана скорая помощь, и сообщалось, что ее состояние было «тяжелым». Она скончалась в больнице в тот же день. Попрощались с Кэтрин О’Хара на частной церемонии в присутствии самых близких.

Кэтрин О'Хара / © Associated Press

Кэтрин О'Хара / © Associated Press

В последний раз ее видели на публике 16 октября прошлого года на церемонии вручения премии Angel Awards в отеле Proper Hotel Santa Monica. Ранее мы писали, какими были последние часы жизни актрисы.

255
