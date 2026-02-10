- Дата публикации
Стала известна официальная причина смерти актрисы Кэтрин О’Хары
Легендарная «мама Кевина» из фильма «Один дома» скончалась внезапно 30 января 2026 года.
Спустя несколько недель стала известна официальная причина смерти актрисы. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес, полученному изданием TMZ, у Кэтрин образовался тромб в легких.
Непосредственной причиной смерти О'Хары указана легочная эмболия, а основной причиной — рак прямой кишки.
Как пишет Daily Mail, вскоре после смерти О'Хары ее семья сообщила, что звезда перенесла «кратковременную болезнь». Ранее, уже во взрослой жизни, у нее была диагностирована декстрокардия с situs inversus — состояние, при котором сердце расположено в правой части грудной клетки.
В день смерти актрисы, незадолго до 5 утра, в ее дом в Брентвуде, Лос-Анджелес, была вызвана скорая помощь, и сообщалось, что ее состояние было «тяжелым». Она скончалась в больнице в тот же день. Попрощались с Кэтрин О’Хара на частной церемонии в присутствии самых близких.
В последний раз ее видели на публике 16 октября прошлого года на церемонии вручения премии Angel Awards в отеле Proper Hotel Santa Monica. Ранее мы писали, какими были последние часы жизни актрисы.