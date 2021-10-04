Стала моделью: скандальная Эмбер Херд вышла на подиум в Париже

Во Франции в рамках Недели моды состоялось шоу Le Defile L'Oreal Paris.
Показ проходил в монетном дворе, а участие в нем приняли не только профессиональные модели, но и другие знаменитости, среди которых была актриса Эмбер Херд.
Появление Эмбер на шоу стало довольно символическим, ведь сам показ был посвящен борьбе с домогательствами и расширению прав и возможностей женщин по всему миру. Как известно, актриса длительное время судилась со своим мужем Джонни Деппом из домашнего насилия.
На подиум актриса вышла в розовом комбинезоне с перьями от Elie Saab. Образ дополнил макияж с акцентом на красной помаде, конечно же, выполнен визажистами косметического бренда L'Oreal.
Также в этом показе приняли участие Хелен Миррен, Кэтрин Лэнгфорд, Камила Кабельо, Айшвария Рай, Аджа Наоми Кинг, Су Джу Пак, Изольд, Нидхи Сунил, Лейла Бехти и Лия Кебеде.
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