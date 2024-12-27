Стала на лыжи: Хайди Клум запечатлели на горнолыжном курорте

Немецкая супермодель Хайди Клум была запечатлена папарацци со своим мужем Томом Каулитцем во время катания на лыжах в Аспене.

51-летняя модель была в той же объемной черной куртке, в которой ее видели ранее во время прогулки по городу с Томом и детьми Клум от предыдущего брака. Как и полагается лыжникам, Хайди была в шлеме и защитных очках, а также в перчатках, а ее волосы были распущены.

Хайди Клум на курорте в Аспене / Фото: Getty Images

На курорте в Аспене фотографы также запечатлели на днях певицу Дженнифер Лопес, которая отправилась за покупками вместе со своей 16-летней дочерью Эммой.

Дженнифер Лопес с дочерью Эммой на курорте в Аспене / Фото: Getty Images

А еще несколькими днями ранее за таким же занятием запечатлели певицу Мэрайю Кери.

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