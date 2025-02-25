Стала рыжеволосой: как изменилась актриса Лейтон Мистер, сыгравшая в "Сплетнице" интригантку Блэр

В начале двухтысячных годов большую популярность получил сериал "Сплетница", рассказывающий о жизни богатых детей Нью-Йорка, их интригах и проблемах. Сериал также обсуждали из-за стиля главных героинь, которые носили лучшие наряды и украшения того времени. Шоу оказало большое влияние на моду для подростков и молодых женщин, ведь многие стали подражать главным героиням - Блэр Уолдорф и Серене ван дер Вудсен.

Блэр в сериале сыграла актриса Лейтон Мистер. В последние годы она редко где снимается, но все равно частый гость на всевозможных мероприятиях вместе со своим мужем Адамом Броди. На 31-й церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США актриса продемонстрировала наряд от бренда Elie Saab из коллекции прет-а-порте весна-лето 2025. Это было темно-зеленое платье-бюстье вязаное в замысловатых узорах, а также с бежевой подкладкой под низом, из-за которой создавался эффект прозрачности.

Лейтон Мистер со своим мужем Адамом Броди / Фото: Associated Press

Дополнила свой вечерний образ Лейтон длинным шарфом и украшениями с жемчужинами. Макияж у нее был лаконичный и нежный, а волосы, которые актриса покрасила в рыжий оттенок, были уложены в стильную голливудскую волну.

Лейтон Мистер / Фото: Associated Press

Во время церемонии они также взяла участие в небольшом скетче с коллегой Кристен Белл, которая была ведущей шоу. Они разыграли сцену из сериала "Сплетница".

Напомним, что Кристен Белл была частью этого сериала, хотя сама в нем не появлялась. На протяжении всех сезонов актриса была закадровым голосом.

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