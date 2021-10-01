Стала вдохновением для многих: 19-летняя Лила Мосс вышла на подиум с инсулиновой помпой

Этот поступок вызвал восхищение у публики.

Уже несколько дней прошло с момента показа коллекции-коллаборации двух брендов Versace и Fendi, но публика еще до сих пор продолжает говорить об этом шоу с восхищением. Дело в том, что одной из моделей показа стала дочь супермодели 90-х Кейт Мосс - 19-летняя Лила.

Девушка вышла на подиум шоу с инсулиновой помпой, размещенной на бедре. Лила болеет диабетом первого типа, при котором инсулин в теле не вырабатывается, поэтому она пользуется специальным устройством, которое крепится на тело и доставляет лекарство в организм непрерывно. Фактически этот аппарат имитирует работу поджелудочной железы.

Лила Мосс / Getty Images

Интервью девушка дает редко и тему диабета затрагивала лишь раз в одном интервью около года назад. Тогда журналист издания The Kit попросил рассказать, то чего о ней не знают поклонники.

"Я думаю, не так уж много людей знают, что у меня диабет. Его не увидеть, просто взглянув на человека. У меня диабет первого типа", - сказала тогда модель.

После того как Лила появилась на этом шоу с помпой, публика ликовала. Многие похвалили ее за то, что она не стесняется своей болезни и просто вышла на подиум этого роскошного шоу с омниподом на бедре, хотя могла спрятать его под одеждой.

Лила Мосс / Getty Images

Этот маленький поступок, возможно, даже ненамеренный, вдохновил многих, люди начали писать девушке в Instagram восторженные сообщения и благодарить за осветление этой темы:

"Мне очень нравится, что вы не прячете свою капсулу, вы вдохновляете многих людей, страдающих диабетом первого типа".

"Вы действительно так вдохновляете, спасибо за то, что показали миру, что вы можете делать все и даже больше, даже если у вас диабет первого типа. (От матери с сыном, страдающим таким же заболеванием) x Дженни".

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