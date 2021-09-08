Стала выглядеть лучше: Бритни Спирс появилась перед камерой в маленьком желтом платье

Поп-принцесса Бритни Спирс, кажется, может отпраздновать первую маленькую победу.

Пока весь мир обсуждает новость о том, что отец певицы Джейми Спирс отказался от опеки над дочерью, Бритни демонстрирует подписчикам в Instagram Stories свой новый образ в желтом платье.

"А вот и я и мое желтое платье", - пишет певица на фотографии, которую опубликовала в историях. Кто не знает, именно желтый цвет у ее поклонников и участников движения #freebritney ассоциируется с некими сигналами, которые Бритни подает подписчикам. Однажды, фанаты Спирс попросили ее надеть что-то желтое в следующий раз, когда она будет публиковать что-то в блоге в том случае, если ей необходима помощь и поддержка. И Бритни тогда надела желтый топ. Вчера, певица предстала в кадре в платье.

Бритни Спирс / Instagram Бритни Спирс

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Возможно, певица просто полюбила желтый цвет, ведь это далеко не первый ее образ в платье такого солнечного оттенка. А может быть Бритни хочет как-то отблагодарить поклонников и выражает им свое "спасибо" таким образом.

Кстати, выглядит певица отлично, у нее распущенные и чистые волосы и не так много, как всегда, макияжа на лице. Следующее слушание по ее делу назначено на 29 сентября, оно состоится в Лос-Анджелесе.

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