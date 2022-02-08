Стала "Женщиной года": Дженнифер Гарнер получила театральную награду и приняла участие в карнавале

Стала "Женщиной года": Дженнифер Гарнер получила театральную награду и приняла участие в карнавале

Пока Бенн Аффлек проводил время с Дженнифер Лопес в Нью-Йорке, его бывшая жена получила награду в Кембридже.

Голливудская актриса Дженнифер Гарнер получила необычную премию "Женщина года", но по версии не какого-то знаменитого глянца, а театрального студенческого общества Гарвардского университета Hasty Pudding.

Дженнифер Гарнер / Associated Press

Театральная труппа Hasty Pudding вручила награду Дженнифер - золотой котелок. Потом знаменитость приняла участие в традиционном карнавале, который прошел на улицах Кембриджа.

Дженнифер Гарнер / Associated Press

Husty Pudding - одна из старейших театральных трупп в мире. Она была основана в 1844 году, а вот премия "Женщина года" организация учредила в 1951 году, и ее вручают за продолжительный и впечатляющий вклад в мир развлечений.

Дженнифер Гарнер / Associated Press

Для такого события актриса выбрала черный брючный костюм, лацканы на жакете которого были расшиты пайетками, белую блузу и дополнила лук золотыми украшениями.

Дженнифер Гарнер / Associated Press

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