Стала звездой показа: супермодель Алессандра Амбросио вышла на подиум в Париже

43-летняя супермодель Алессандра Амбросио вышла на подиум во время Недели моды в Париже. Она стала звездой показа греческого бренда Celia Kritharioti, который презентовал коллекцию Haute Couture весна-лето 2025.

Всего она показала два наряда. Первый лук Амбросио включал топ-бандо в виде большого черного банта, а также длинную черно-белую юбку с небольшим шлейфом.

Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

Второй образ модели закрывал показ. Это было длинное свадебное платье с кринолином и корсетом. Плечи у платья были открыты, а также у него были длинные рукава. Юбка у платья была расшита бисером и камнями разного размера и вида. Также у наряда был шлейф и отделка небольшими рюшами.

Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

Неделя моды в Париже продлится с 27 по 30 января и в ее рамках пройдут показы Haute Couture сезона весна-лето 2025. Свои коллекции презентовали уже бренды Chanel и Christian Dior.

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