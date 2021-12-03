Стало известно, кого в финале выбрала "Холостячка" Злата Огневич

Артистка выбрала мужчину, который покорил ее сердце. На его предложение выйти за него замуж она ответила согласием.

Состоялся финал второго сезона романтического реалити-шоу "Холостячка". Главная героиня проекта – певица Злата Огневич – выбрала мужчину, который пленил ее сердце. Им стал 32-летний предприниматель из Светловодска Андрей Задворный.

Андрей Задворный/Instagram

Мужчина признался артистке в любви.

"Ты нужна мне. Ты важна мне. На Кипре я точно понял, что я влюбился, но тогда почему-то я не решился рассказать тебе о своих чувствах. Ты причина моего счастья. Рядом с тобой я думаю о детях, о доме, о семье. Я хочу делать тебя счастливой, я хочу заботиться о тебе, я хочу, чтобы ты и я слились и получились мы.

На самом деле сейчас я могу точно сказать, что я влюблен в тебя. Не в персонажа телевизионного, не в персонажа с экрана, а в тебя настоящую – в искреннюю, в красивую, в авантюрную, но ответственную, в нежную и в заботливую, в веселую, ироничную, иногда немного резкую, но честную, такую понятную и в такую неизведанную, в ту которую я так хочу узнавать", — сказал Задворный Огневич.

Андрей продолжал говорить артистке о своих чувствах, а она слушала и искренне улыбалась.

"Злата Огневич, я чувствую твой огонь, но этот огонь не сжигает меня, а он греет мое сердце и заставляет его биться чаще и сильнее. Все, что я сейчас хочу, чтобы ты стала моей, чтобы наши оба сердца начали биться в такт сегодня и до последнего удара", — говорил мужчина.

Потом Андрей встал на одно колено, протянул ей обручальное кольцо и сделал Злате предложение: "Выходи за меня!"

Злата Огневич и Андрей Задворный / Instagram Златы Огневич

"Не каждая влюбленность может перерасти в любовь. Мы оба об этом знаем. Но моя влюбленность переросла. Я люблю тебя. Я говорю тебе "Да". Я согласна создать с тобой семью", — ответила Злата Андрею.

Злата Огневич и Андрей Задворный / Instagram Холостяк СТБ

Мужчина одел ей на палец обручальное кольцо. Они начали обниматься, целоваться и Андрей сказал: "Я счастлив".

Затем к ним подбежал ведущий Григорий Решетник, чтобы поздравить. Злата в этот момент сказала: "Я очень счастлива. Это самый счастливый момент в моей жизни".

Злата Огневич, Андрей Задворный и Григорий Решетник / Instagram Златы Огневич

К слову, выбор Огневич стал большой неожиданостью для большинства поклонников проекта, ведь фаворитом был Дмитрий Шевченко.

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