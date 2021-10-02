Стало известно, кто оставил проект "Холостячка-2"

Злата Огневич попрощалась сразу с двумя мужчинами.

Состоялся третий выпуск романтического реалити "Холостячка-2". Шоу оставило еще два участника.

Главная героиня проекта — Злата Огневич — попрощалась с каскадером из Киева Павлом во время их свидания. Цели мужчины не совпадают с целями артистки и он не готов к серьезным отношениям.

Павел / Instagram Холостяк СТБ

А во время церемонии роз Огневич отправила домой владельца сети интернет-магазинов кожаных изделий Илью из Полтавы. Свое решение она аргументировала тем, что относится к нему, как к другу.

Илья / Instagram Холостяк СТБ

В шоу осталось 12 мужчин, которые продолжают завоевывать Злату.

Instagram Холостяк СТБ

Напомним, на церемонии роз Огневич появилась в романтическом образе. На ней было красное платье миди со шнуровкой на спине и с акцентом на сексуальной бюсте. Наряд был украшен камнями на декольте и бретельках. На талии была брошь с камнями.

Злата Огневич/Скрин видео

Злата Огневич/Скрин видео

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