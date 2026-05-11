Станет мамой во второй раз: "Мисс Вселенная" Оливия Калпо засветила подросший живот
Звезда поделилась в Сети радостной новостью.
Свою вторую беременность американская модель, победительница конкурсов «Мисс США-2012» и «Мисс Вселенная-2012» — Оливия Калпо — не стала долго скрывать. Она заявила о ней в день своего 34-летия — 8 мая.
Модель опубликовала в Instagram семейную фотосессию. На фото она запечатлена со своим мужем — игроком в американский футбол Кристианом Маккэффри, 10-месячной дочерью Коллет Аннелизой и их собакой.
Оливия позировала в длинном закрытом белом платье, поддерживаю беременный живот руками. «Лучший подарок на день рождения. Второй малыш на подходе», — написала она под снимками.
В комментариях под публикацией подписчики звезды и звездные друзья засыпали ее поздравлениями.
