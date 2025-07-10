Станет мамой во второй раз: модель Жасмин Тукс засветила беременный живот

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмин Тукс

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34-летняя американская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Жасмин Тукс — опубликовала в Instagram серию фото, на которых позирует в молочном обтягивающем платье с драпировкой спереди. Наряд эффектно подчеркивает округлившийся живот модели — она беременна своим вторым ребенком.

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмин Тукс

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмин Тукс

«Еще одна маленькая душа для любви», — подписала фотографии Жасмин.

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмин Тукс

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмин Тукс

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмин Тукс

Отметим, Тукс уже воспитывает с мужем — исполнительным директором Snapchat, сыном вице-президента Эквадора Хуаном Дэвидом Борреро — дочь Миа Виктория, которая родилась 23 февраля 2023 года. «Мы хотели дать дочери имя, которое будет сильным, но и очень женственным. Миа Виктория — это отражении надежды, красоты и внутренней силы», — рассказала как-то в интервью Жасмин.

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Жасмин Тукс с мужем и дочерью / © Instagram Жасмин Тукс

«Материнство изменило мой взгляд на все. Я стала мягче, спокойнее. Больше не стремлюсь к идеалу — я просто хочу быть рядом с дочерью и быть для нее поддержкой», — делилась модель в Harper’s Bazaar Arabia, 2023. Жасмин не спешила с возвращением к работе после рождения ребенка, а сознательно выбрала медленный ритм. Она признавалась, что сначала боялась выпасть из модной индустрии, но потом поняла, что настоящий успех — это семья и внутренний покой.

Ранее, напомним, другая модель — Оливия Калпо, — которая находится на последних месяцах беременности, позировала полностью обнаженной.

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