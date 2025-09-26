Станет мамой впервые: норвежская модель Фрида Аасен засветила беременный живот

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

30-летняя норвежская модель Фрида Аасен поделилась в своем Instagram пляжным видео, в котором она запечатлена в бикини и компании своего мужа — миллионера и основателя судоходной империи Томми Чиабара. Модель заходит в море, а затем поворачивается к супругу, засветив таким образом свой беременный живот. «Лучший подарок, о котором мы когда-либо могли мечтать», — подписала видео девушка.

Отметим, этот ребенок станет первым для Фриды и Томми, которые обручились в августе 2021-го, а поженились в июле 2022-го в Портофино, Италия.

Беременная Фрида Аасен с мужем / © Instagram Фриды Аасен

Фрида Аасен — одна из самых успешных норвежский моделей. Ее карьера началась после того, как ее заметил модельный агент во время ее шопинга в торговом центре. Она стала сниматься для известных брендов и популярных глянцевых журналов. В 2017 и 2018 годах Фрида участвовала в показах Victoria’s Secret.

Ранее, напомним, Фрида Аасен блистала на гала-вечере в Сен-Тропе на Лазурном берегу. Тогда перед камерами фотографов она появилась в длинном вечернем платье шоколадного цвета из шелка и с драпировками спереди — возможно, уже тогда она пыталась скрыть беременный живот.

Фрида Аасен / © Getty Images