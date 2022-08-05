Станет подругой злодея: Леди Гага сыграет в продолжении нашумевшего "Джокера" с Хоакином Фениксом

После того как в 2019 году на экраны вышла картина "Джокер", впечатленные историей, показанной в фильме, и игрой Хоакина Феникса фанаты незамедлительно начали требовать у студии Warner Bros. продолжения. Изначально фильм задумывался как самостоятельный продукт, но все же после долгих раздумий студия и режиссер Тодд Филлипс объявили, что история продолжится.

Главную роль в фильме опять сыграет Феникс, также известно, что в этой части появится Харли Квинн, а сыграет ее Леди Гага, которая в последние годы зарекомендовала себя как потрясающая актриса. Выход фильма состоится через пять лет после первой части - 4 октября 2024 года.

Что именно мы увидим во второй части, пока неизвестно и держится в строжайшем секрете, однако, предположительно, нам покажут историю отношений Джокера и Харли, поскольку второй фильм получил название "Джокер: Безумие на двоих" (англ. - Joker: Folie à Deux). По оригинальным комиксам Харли Квинн работала психиатром и была врачом Джокера. Во время сеансов она влюбилась в злодея, стала его помощницей и соучастницей преступлений.

Изначально участие Гаги в "Джокере" было лишь сплетней, но теперь и она, и создатели картины наконец-то официально подтвердили, что звезда все-таки сыграет в продолжении. Знаменитость опубликовала короткий тизер фильма, в котором можно увидеть ее имя и силуэт.

А вот ранее обложкой сценария поделился режиссер Тодд Филлипс.

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