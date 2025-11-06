Станцевала на камеру: пышнотелая модель в красном купальнике похвасталась красивым декольте и широкими бедрами

Грейси Бон

Пышнотелая модель из Панамы Грейси Бон опубликовала в Instagram видео, снятое во время отдыха у бассейна. Красавица кокетливо станцевала на камеру.

Девушка предстала в красном сплошном купальнике из фактурной ткани и с глубоким вырезом. Сверху Грейси надела белую тунику, а на талии завязала белый шнурок.

Бон похвасталась пышным бюстом и широкими бедрами.

Напомним, ранее Грейси Бон показала свой хэллоуинский образ с простыней на голове.