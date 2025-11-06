- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 117
- Время на прочтение
- 1 мин
Станцевала на камеру: пышнотелая модель в красном купальнике похвасталась красивым декольте и широкими бедрами
Грейси Бон в пляжном луке игриво потанцевала на камеру.
Пышнотелая модель из Панамы Грейси Бон опубликовала в Instagram видео, снятое во время отдыха у бассейна. Красавица кокетливо станцевала на камеру.
Девушка предстала в красном сплошном купальнике из фактурной ткани и с глубоким вырезом. Сверху Грейси надела белую тунику, а на талии завязала белый шнурок.
Бон похвасталась пышным бюстом и широкими бедрами.
Напомним, ранее Грейси Бон показала свой хэллоуинский образ с простыней на голове.