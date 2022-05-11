Старинный сердак, буковинские тайстры и кептур: во что были одеты Kalush Orchestra во время выступления на "Евровидении"

Старинный сердак, буковинские тайстры и кептур: во что были одеты Kalush Orchestra во время выступления на "Евровидении"

10 мая в Италии прошел первый полуфинал конкурса "Евровидение-2022". В результате зрительского голосования в сумме с оценками от национальных жюри стран-участниц представители Украины, группа Kalush Orchestra, прошла в финал конкурса.

Номер Kalush Orchestra был ярким и драйвовым с использованием национальных мотивов. Артисты были одеты в точные копии древних шедевров народного искусства, а также в аутентичные вещи возрастом около 100 лет.

Над костюмами и стилем группы работал стилист Назар Дидык, однако к работе приобщались и этнограф, галеристка, дизайнер Роксоляна Шимчук и художница по костюмах Ольга Карпов. Авторы этих луков в интервью изданию "МУЗВАР " рассказали подробно об образах Kalush Orchestra.

В целом собрано несколько разных образов, однако все они наполнены национальными элементами. По словам Роксоляны, для каждого участника группы Kalush Orchestra она пыталась предоставить несколько вариантов и элементов в костюмах, чтобы скомбинировать их для полуфинала и финала "Евровидения".

Тимофей (солист): его образ полностью воспроизводит гуцульский строй, одежда на нем — это аутентичные вещи с миксом совершенной реплики национальной гуцульской одежды (рубашка и черес (широкий украшенный кожаный пояс). Гордость лука – старинный сердак (свитка). Интересно, что в свое время этот сердак принесли Ольге Карпов и сказали: "Я чувствую, что он должен быть у вас. В нем есть история и сила, которая еще раскроется".

Kalush Orchestra / Фото: Associated Press

Олег (фронтмен): важно было сохранить розовую панаму, тем самым соединить современность и старинные элементы в одежде. Первоначально была идея сделать одним из символов верховинскую рубашку, но остановились на буковинском кептуре, который дополняет белая или яркая стилизованная рубашка и платок.

Kalush Orchestra / Фото: Associated Press

Саша Таб (бек-вокал): к образу артиста добавили аутентичную коллекционную буковинскую тайстру (сумку) и традиционный украинский платок в виде банданы - по идее самого Саши.

Kalush Orchestra / Фото: Associated Press

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