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Старший сын не пришел: Дэвид Бекхэм показал фото с празднования своего 50-летия
2 мая у всемирно известного футболиста был юбилей.
Известному английскому футболисту исполнилось 50 лет, по случаю чего он организовал несколько вечеринок, одна из которых – самая торжественная – прошла в ресторане Core в Лондоне, на которую были приглашены его родители, близкие люди и звездные друзья.
Видимо, на празднике был строгий дресс-код, ведь все мужчины были в смокингах, а женщины – в вечерних платьях. Супруга Дэвида – Виктория – надела темно-синее длинное платье на тонких бретельках, в похожем была и их дочь – 13-летняя Харпер Севен.
На фото бывший спортсмен позировал с родителями – Тедом и Сандрой Бекхэм.
А также со своими двумя сестрами - старшей Линн и младшей Джоан.
Однако больше всего всех волновало то, что торжество пропустил старший сын Бекхэмов – Бруклин. Отсутствовала на празднике и его жена Никола Пельтц. В прессе и среди поклонников обсуждается несколько причин такого поступка парня, одной из которых является конфликт между Бруклином и его младшим братом Ромео, который встречается, по слухам, с бывшей девушкой первого.
Ситуация остается напряженной, а поклонники семьи надеются на скорое примирение в звездной семье.
Напомним, актриса Ева Лонгория тоже присутствовала на праздновании юбилея футболиста. На день рождения она приехала вместе со своим мужем Хосе Бастоном, обычно пытающимся избегать публичных выходов.
Ева выглядела роскошно. На ней было небесно-голубое платье макси от Victoria Beckham с глубоким V-образным вырезом и сборкой на плечах.