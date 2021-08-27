Статую принцессы Дианы в Кенсингтонском саду покажут всем желающим

В день 60-летнего юбилея принцессы Дианы, 1 июля 2021 года, ее сыновья принцы Уильям и Гарри открыли статую матери в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца.

Теперь в западной прессе появились новости о том, что статую принцессы Дианы смогут посмотреть все желающие в годовщину ее смерти – 31 августа. Статуя будет специально открыта для публики по случаю 24-й годовщины смерти принцессы Уэльской.

Из-за пандемии Кенсингтонский дворец и его сады работают по сокращенному графику работы и обычно доступны для публики только со среды по воскресенье, пишет Hello!. Но в этом случае сделают исключение. Посетители смогут увидеть статую с пешеходной дорожки вокруг Затонувшего сада, где она стоит, с 15 до 17 часов во вторник, 31 августа.

Статуя принцессы Дианы / Associated Press

Напомним, принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года.

Читайте также: Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы: вышел трейлер фильма "Спенсер"

Открытие статуи принцессы Дианы в Кенсингтонском саду в Лондоне (13 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку