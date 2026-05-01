- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 83
- Время на прочтение
- 1 мин
Стэнли Туччи и Эмили Блант из "Дьявол носит Prada" получили звезды на Аллее славы в Голливуде
Актеры-коллеги разделили особый день.
Звезды фильма «Дьявол носит Prada», Стэнли Туччи и Эмили Блант, посетили особое событие — двойную церемонию открытия звезд на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе, которая состоялась в четверг, 30 апреля.
Актеры позировали фотографам на официальной церемонии и были очень стильными. Образы обоих для исторического события были продуманы до мелочей — Туччи надел безупречный полосатый костюм-тройку, который носил с рубашкой и галстуком, а Блант пришла в вязаном костюме от бренда Magda Butrym с оригинальными плечами.
Поддержать их пришли друзья и родные. В частности, на мероприятии можно было заметить таких звезд как Джона Красински — мужа Эмили, а также актрису Мерил Стрип — коллегу по фильму «Дьявол носит Prada».