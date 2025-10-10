ТСН в социальных сетях

Стилевой прием, ктоорый вы должны повторить: Кэти Холмс показала, как носить свитер этой осенью

Она показала интересный повседневный образ, который стоит взять на заметку.

Юлия Каранковская
Кэти Холмс

Кэти Холмс / © Getty Images

Актриса Кэти Холмс, которая также носит негласное звание самой стильной жительницы Нью-Йорка, появилась на светском мероприятии, где ее сфотографировали папарацци. Новым образом звезда продемонстрировала чувство стиля и что не боится модных экспериментов.

Она сочетала коричневые кожаные брюки с сетчатым топом из-под которого выглядывал ее бюстгальтер, а также классическим приталенным жакетом черного цвета. Также Кэти дополнила наряд стильными туфлями и небольшой сумкой, но главной изюминкой ее лука стал бежевый свитер, который актриса накинула на плечи и завязала в нем рукава. Это был интересный стилистический прием, а также согревал ее в прохладный осенний день.

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Ранее Холмс учила нас, как носить лоферы этой осенью. 46-летняя звезда вышла на прогулку по городу в теплый осенний день и показала, как выглядеть стильно и непринужденно, сочетав простые вещи.

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

