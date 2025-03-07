Стильная Хейли Бибер подчеркнула стройные ноги ярким мини

28-летняя американская модель, основательница бренда косметики Rhode – Хейли Бибер – и спортивный бренд Fila выпустили коллаборацию FILA X HAILEY. В эту коллекцию вошли джемперы, куртки-ветровки, спортивные штаны, короткие юбки в складку, свитшоты, спортивные топы и шорты. Вся линейка одежды выполнена в желтом, зеленом, белом, сером и черном цветах.

В промокампании коллаборации снялась сама Хейли. Она примерила несколько новинок.

instagram.com/HaileyBieber

Девушка позировала в желтом джемпере и желтой мини-юбке, в черной ветровке и свитшотах.

instagram.com/HaileyBieber

instagram.com/HaileyBieber

Скорее всего, эта коллекция будет раскуплена в считаные часы – ведь Бибер – трендсеттер, и у нее много поклонников, которые стараются заполучить все, что выпускает кумир.

instagram.com/HaileyBieber

instagram.com/HaileyBieber

Ранее, напомним, Хейли Бибер в стильном луке сходила на день рождения подруги. Она попала в объективы папарацци, когда выходила из боулинга Lucky Strike в Беверли-Хиллз.

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