Стильная и красивая: Аманду Сейфрид сфотографировали папарацци во время промо-тура к фильму "Служанка"
Стилистка звезды подобрала для абсмолютно разные образы.
Перед премьерой фильма «Служанка» исполнительница одной из главных ролей в картине Аманад Сейфрид активно была задействована в продвижении своей работы, поэтому посещала многочисленные интервью и светские мероприятия. Появление звезды также требовало от нее смены образов, которые подбирала ей известная звездная стилистка Элизабет Стюарт.
Первый образ, который Аманда продемонстрировала в Нью-Йорке включал вещи от бренда Valentino, в частности яркий красный кейп и черное мини-платье. Также актриса дополнила этот образ туфлями от Jimmy Choo, сумкой Valentino черного цвета, солнцезащитными очками и очень необычным аксессуаром — черными кружевными гольфами.
Затем Сейфрид переоделась в пальто от американского бренда Thom Browne. Также актриса дополнила образ сумкой от Prada и черными сапогами от Burberry.
Фильм «Служанка», который является экранизацией одноименного романа американского автора триллеров Фриды Мак-Фадден. Премьера картины состоялась в Нью-Йорке и на красную дорожку Аманда вышла с Сидни Суини, которая тоже сыграла с ней в фильме.
В украинском прокате фильм с 1 января.