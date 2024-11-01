Стильная и красивая: Деми Мур продемонстрировала два образа в черном на кинофестивале

В США состоялся 27-й кинофестиваль SCAD Savannah, который в этом году посетила актриса Деми Мур, чтобы представить свой новый фильм "Субстанция".

61-летняя актриса оделась по такому поводу во все черное. Однако продемонстрировала Мур целых два наряда. Автором ее луков являлся бренд Schiaparelli.

Первый наряд включал необычный жакет с одним рукавом и большой пуговицей, который она носила с полупрозрачным топом и широкой юбкой. Образ она дополнила небольшой сумкой и остроносыми лаковыми туфлями с декором в виде золотых замочных скважин.

Деми Мур / Фото: Getty Images

Второй наряд актрисы тоже включал жакет, но был оже с двумя рукавами, а носила она его с широкими брюками и теми же туфлями. Волосы актриса распустила, а ее макияж был нежным и лаконичным.

Деми Мур / Фото: Getty Images

Боди-хоррор "Субстанция" стал настоящим хитом в украинских кинотеатрах, а премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале, где он не только получил награду за лучший сценарий, но и сорвал 13-минутные овации после премьеры. Для исполнительницы главной роли – Деми Мур – лента стала кинематографическим "камбэком" и одновременно свидетельством ее самопринятия: после десятилетий жестокой борьбы с собственным телом и возрастом.

Напомним, что перед показом картины Леди.ТСН.ua вместе с дистрибьютором фильма в Украине показывал эксклюзивный отрывок из этого фильма:

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