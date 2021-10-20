Стильная и красивая: Джулианна Мур на съемках нового драматического фильма

В Нью-Йорке кипит работа над остросюжетным фильмом.

60-летняя голливудская актриса Джулианна Мур попала под прицел фотографов в Нью-Йорке во время съемок нового драматического фильма Sharper ("Острее") для AppleTV +. Особо подробности фильма не разглашаются, но уже известно, что актрисы сыграет мошенницу, которая ворует у нью-йоркских богачей.

Съемки проходили в Верхнем Ист-Сайде и актриса сменила два образа. В первый раз ее запечатлели в изысканном осеннем аутфите: легкой юбке, джемпере, сапогах и пальто-пиджак. Этот образ завершили очки Chanel и сумка Birkin от бренда Hermès.

Джулианна Мур / Getty Images

Второй наряд актрисы состоял из черного брючного костюма, классической белой рубашки, которые Джулианна надела в сочетании с белыми кроссовками. Завершили этот образ солнцезащитные очки в золотистой оправе.

Джулианна Мур / Getty Images

Но фильм с Мур не единственный, который снимается в "Большом яблоке". Также неоднократно под прицел папарацци попадала и Мила Кунис, ведь она сейчас работает над картиной под названием Luckiest Girl Alive.

Мила Кунис / Getty Images

А также активно продолжается работа над продолжением "Секса в большом городе" с Сарой Джессикой Паркер.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

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