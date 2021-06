Стильная и красивая: Ирина Шейк подчеркнула фигуру эффектным черным корсетом

35-летняя знаменитость попала под прицел папарацци в Нью-Йорке.

Супермодель Ирина Шейк не перестает удивлять своими нарядами и демонстрировать различные эффектные образы из своего гардероба. Наряды модель практически никогда не повторяет и всегда выбирает вещи знаменитых брендов.

Например, вчера Ирина в очередной раз вышла, чтобы забрать свою дочь Лею из садика. Она надела черный корсет модели Sunniva от бренда Are You Am I за 295 долларов, который подчеркнул стройную фигуру Ирины. Сочетала она его с лаконичными голубыми джинсами и черной курткой.

Ирина Шейк / Getty Images

На плече у Шейк висела сумка от Burberry, а из обуви она выбрала в этот раз черные ботинки Both Gao за 510 евро (это около 610 долларов).

Волосы модель собрала в свой любимый пучок, на глазах у нее были солнцезащитные очки, а на шее - любимая цепочка с крестиком от Tiffany & Co. Лею она традиционно везла в коляске и малышка была одета в стильное платье с пышными рукавами, которое хорошо сочеталось с ее милыми босоножками и прической.

Ирина Шейк / Getty Images

