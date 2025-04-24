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Стильная и красивая: Сара Мишель Геллар сходила на интервью и продемонстрировала красивые наряды
Знаменитая блондинка привлекла внимание своим нарядом.
Сара Мишель Геллар, известная в первую очередь по своей роли в сериале «Баффи — истребительницы вампиров», сходила на интервью. Актрису заметили, когда она шла на программу Today в Нью-Йорке.
Одета Сара Мишель была стильно и элегантно, поскольку сочетала костюм, который включал короткую юбку, черный свитер и свободное пальто в цветную большую клетку. Обута она была в бежевые туфли, а в руке держала сумку Tote от Balenciaga. Светлые волосы звезда собрала в низкий хвост, а также завершила лук большими пластиковыми серьгами.
В начале же месяца Геллар продемонстрировала эффектное длинное вечернее платье от Zimmermann, которое было в леопардовый принт. В этом наряде она посетила вечеринку посвященную финалу сериала HBO «Белый лотос», в котором сыграл сын Арнольда Шварценеггера.
Черная сумка от Balenciaga похоже очень нравится актрисе, поскольку с ней она также приходила на показ женской коллекции Balenciaga осень-зима 2025-2026 в Париже.