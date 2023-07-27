Стильная и красивая: супермодель Алина Байкова поделилась снимками из Берлина

Девушка не только опять надела лук с посланием российскому диктатору, но и сфотографировалась на фоне украинского флага.

Украинка Алина Байкова поделилась новыми патриотичными образами в Instagram. На этот раз известная модель показала наряд в черных штанах с расклешенными штанинами, которые сочетала с черным блейзером. Также на красавице была полупрозрачная водолазка, которую она носила с черным бюстгальтером.

Лук модель дополнила сумкой Hermès цвета капучино с короткой ручкой, белыми кедами и яркими украшениями. Также она собрала волосы в высокую прическу, а на лице у Алины был насыщенный макияж глаз, выполненный в коричневом цвете.

Позировала Байкова на фоне флага Украины, который развевался на одном из зданий в Берлине. У самой модели на блейзере был прикреплен сине-желтый значок.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Деталями своего мейкапа звезда поделилась на следующем фото. На груди у нее уже была лента в виде флага.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Также Алина показала еще один образ, но на этот раз она была одета уже в черные штаны и голубой свитер с надписью F*ck you Putin. Лук модель дополнила макияжем, стильными очками и кроссовками. На руке у нее висела все та же сумка Hermès.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Напомним, что Алина Байкова - известная модель мирового уровня, которая принимала участие в показах многих известных брендов, среди которых были Dior, John Galliano, Dolce & Gabbana и Zac Posen. Звезда живет и работает в Нью-Йорке и довольно часто делится с поклонниками подробностями своей жизни в Instagram, где у нее более 4 миллионов фолловеров.

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