Стильная и красивая: жена Владимира Остапчука в бежевом наряде продемонстрировала беременный живот на премьере фильма

Владимир Остапчук вместе со своей женой – блогером Екатериной Полтавской – посетил в кинотеатре "Оскар" премьеру украинского фильма "БожеВільні", снятого на реальных воспоминаниях диссидентов.

Супруги пришли на ивент в стильных луках. Ведущий был одет в базовую белую футболку, замшевую куртку трендового коричневого цвета и джинсы. Образ он дополнил темно-бежевой обувью на грубой подошве.

Владимир Остапчук с женой Екатериной

Екатерина выбрала для своего выхода графитовые джинсы, бежевое боди и светлый кардиган, которые подчеркнули ее беременный живот. Сверху она надела бежевую куртку. Наряд блогер гармонично сочетала с бежевой замшевой обувью. Свой аутфит она отлично завершила имиджевыми очками в черной оправе.

Владимир Остапчук с женой Екатериной

О фильме:

События фильма происходят в 1970-е годы. В нем рассказывается о молодом, творческом, свободолюбивом меломане Андрее Довженко. Из-за любви к запрещенной в СССР западной рок-музыке он попадает в тиски тоталитарной системы, которая упрочняет его не в тюрьму, а в закрытую психиатрическую больницу. Оказывается, большинство обвиняемых по такой же статье получают как приговор вымышленный в кабинетах КГБ диагноз "вялотекущая шизофрения". Он попадает в настоящий ад карательной психиатрии. Теперь перед Андреем выбор – сотрудничать с КГБ и вернуться домой или остаться при своих принципах и бороться с системой.

С сегодняшнего дня фильм "БожеВільні" в национальном прокате.

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