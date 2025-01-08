Стильная и невероятно красивая: Памела Андерсон продемонстрировала новые наряды

Актриса, модель и бывшая звезда сериала "Спасатели Малибу" начала 2025 год очень активно, ведь буквально за несколько дней успела появится на разных мероприятиях и даже интервью.

Связано это все с тем, что с участием Андерсон вышел новый фильм под названием "Последняя танцовщица". Специальный показ картины состоялся в Нью-Йорке и для него она нарядилась в наряд от бренда Tory Burch из круизной коллекции 2025 года.

Лук Памелы включал жакет с удлиненными рукавами и шорты-капри из такой же ткани. Носила их она в сочетании со стильными коричневыми сапогами на каблуках.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Также Памела посетила "Ночное шоу с Джимми Фэллоном", где рассказала о своей искренности и честности в ее документальном фильме "Памела. История любви", о том, как ее заметили на большом экране во время футбольного матча, и о съемках фильма "Последняя танцовщица" всего за 18 дней.

На интервью она пришла в элегантном длинном шелковом платье свободного фасона. Это был наряд с имитацией двубортного жакета. Его также украшали классические лацканы и удлиненные рукава с завязками на манжетах. Макияжа на лице Андерсон не было, она только нанесла на губы прозрачный блеск и уложила волосы в простую прическу.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

За роль в этой картине Памела была номинирована на "Золотой глобус" в категории "Лучшая актриса в драматическом фильме", однако победу не одержала. Но роль стала выдающейся для нее и ее большим возвращением в мир кино. На церемонию в Лос-Анджелесе актриса пришла без макияжа и в роскошном нуарном наряде от известного бренда Oscar de la Renta.

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