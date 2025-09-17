Стильная и очень красива: рассматриваем пять образов Марго Робби в Нью-Йорке

Марго Робби / © Getty Images

Австралийка Марго Робби отправилась в промо-тур для продвижения фильма «Большое смелое красивое путешествие», в котором исполнила главную роль вместе с Колином Фарреллом. Сейчас она проводит время в Нью-Йорке и 16 сентября у актрисы был очень насыщенный на события рабочий день и она сменила аж пять образов.

Эффектное мини

Марго была совсем не похожа на себя, ведь надела образ, который полностью состоял из вещей и аксессуаров от Модного дома Celine. В частности она носила мини-платье из коллекции весна-лето 2014 года с черным крупным принтом, а также туфли с открытой пряжкой на широких каблуках. Завершали лук сумка из кожи и замши с геометрическим узором, браслет и очки.

Марго Робби / © Getty Images

Креативный жакет и брюки

Этот креативный наряд актрисы был полностью от бренда Phoebe Philo. Лук включал необычный жакет надетый с черным бюстье, а также широкие классические брюки. Завершали образ сабо на каблуках, очки и квадратная кожаная сумка.

Марго Робби / © Getty Images

Жакет и джинсы

В этом повседневном наряде Марго сочетала жакет от Saint Laurent, белый топ и классические джинсы. Также она обула остроносые туфли, надела очки, а в ее руке была сумка Phoebe Philo.

Марго Робби / © Getty Images

Стильный коричневый образ

Актриса выглядела потрясающе в наряде от бренда Christopher Esber из коллекции Resort 2026, который включал замшевую юбку и топ без бретелек. На Робби были также босоножки от Khaite с ремешками и очки.

Марго Робби / © Getty Images

Скульптурное мини

Марго удивила поклонников выбрав наряд от Magda Butrym — скульптурное мини-платье со складками и очень красивым лифом. Носила его она в сочетании с босоножками на каблуках.

Марго Робби / © Getty Images