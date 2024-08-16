Стильная и с голым животом: жена Роберта Паттинсона сходила на презентацию своего альбома

В преддверии нового альбома звезда появилась на публике, но мужа на мероприятие не взяла.

32-летняя британская певица и актриса Сьюки Уотерхаус и 38-летний актер Роберт Паттинсон в марте этого года стали впервые родителями – у них родилась дочь, имя которой они до сих пор держат в секрете. Но во время беременности она продолжала активно работать над новыми песнями и уже в сентябре выпустит альбом под названием Memoir of a Sparklemuffin.

Однако в преддверии этого, она провела вечеринку в честь запуска в Levi's Haus в Лондоне. На мероприятии певица появилась без своего знаменитого мужа, но в стильном наряде, сверкнув животом.

На Сьюки была белая укороченная свободная футболка с логотипом бренда Levi's, которую она носила в сочетании с полосатыми штанами и лоферами трендового оттенка марсала.

Сьюки Уотерхаус / Фото: Getty Images

Напомним, что также недавно актриса и певица появилась с дочерью на обложке глянца. Уотерхаус позировала в шубе от Bottega Veneta, а малышку она прижимала к груди.

instagram.com/sukiwaterhouse

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