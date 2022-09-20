Стильная и сексуальная Изабель Гулар в комбинезоне с одной штаниной продемонстрировала стройные ноги

Изабель Гулар снялась в промокампании для лондонского бренда David Koma. Что из этого вышло, она показала в Instagram.

Модель предстала в объективе фотокамеры в стильном луке. На ней был асимметричный обтягивающий черный комбинезон с одной штаниной и вырезом под грудью. Сверху она надела черную кожанку с перламутровыми вставками.

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Аутфит Изабель дополнила перчатками без пальцев, перламутровыми туфлями на шпильках и очками в стильной оправе. Волосы ей уложили в локоны.

В этом образе манекенщица продемонстрировала свои стройные длинные ноги и безупречную фигуру.

Гулар также устроила фотосет с дизайнером бренда – Давидом Кома. Судя по фотографиям, между моделью и модельером очень теплые дружеские отношения.

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Напомним, на благотворительном вечере, который состоялся в рамках 75-го Каннского международного кинофестиваля, Гулар сияла в роскошном золотом платье с пикантным декольте и вырезами на талии.

Изабель Гулар / Фото: Associated Press

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