Стильная и в шляпке: Рэйчел Броснахэн на съемках "Удивительной миссис Мейзел"

Актриса активно снимается в продолжении комедийного сериала.

Звезду сериала "Удивительная миссис Мейзел" Рэйчел Броснахэн подловили во время съемок нового эпизода сериала в Нью-Йорке. 30-летняя актриса играла в компании коллеги Майкла Зегена.

Рэйчел Броснахэн / Getty Images

Костюмы у главной героини, которую играет Рэйчел, никогда не повторяются, ведь по сюжету она не только хорошо шутит, но и любит красиво одеваться. В этот раз костюмеры создали для нее образ в винных оттенках, в котором сочеталась кофта, юбка-карандаш, пальто с рукавом в три четверти. Дополнили образ сумока с короткой ручкой, элегантные туфли и необычная шляпка на голове.

Рэйчел Броснахэн / Getty Images

Кстати в перерывах между съемками актриса предпочитает более простые и лаконичные аутфиты. Когда она вышла с коллегами за кофе в Starbucks, то переоделась в простой комбинезон в мелкие цветочки, который сочетала с черной кофтой и слипонами.

Рэйчел Броснахэн / Getty Images

Премьера 4 сезона запланирована на декабрь 2021 года.

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Съемки сериала "Удивительная миссис Мейзел" (7 фото)

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