Стильная и яркая: 70-летняя Донателла Версаче посетила гламурную вечеринку

Донателла Версаче / © Getty Images

Реклама

После того, как известный итальянский модельер Донателла Версаче отпраздновала 70-летие, она появилась на публике в Нью-Йорке. Легенда моды появилась на коктейльной вечеринке Moda Operandi, которая вечеринкой перед Met Gala и прошла в отеле Twenty Two Hotel.

Донателла носила в тот день ярко-розовый костюм от своего бренда, который включал жакет и брюки-клеш. Также на ней были туфли на высокой платформе, топ с принтом, яркие массивные серьги с камнями и солнцезащитные очки в розовой оправе.

Донателла Версаче / © Getty Images

На следующий день Версаче заметили вновь. Модельер появилась в Верхнем Ист-Сайде — это шикарный район Нью-Йорка, который славится модными ресторанами и дизайнерскими магазинами. Донателла опять носила брюки, но в этот раз ее лук был в бежево-коричневом цвете. Модельер также надела кожаный жакет, лонгслив и очки. В ее руке была стильная и трендовая сумка-хобо в тон наряда.

Реклама

Донателла Версаче / © Getty Images

Эти появления на публике также стали первым публичным выходом в свет Донателлы после продажи ее семейного бренда Versace компании Prada Group. Напомним, что недавно она также запостила фотографию с Миуччей Прада, отметив, что счастлива, что ее бренд стал частью этой компании.

“Я абсолютно счастлива, что Versace станет частью семьи Prada. Джанни и я всегда восхищались Миуччей, Патрицио и их семьей. Для меня большая честь передать бренд в руки такого надежного итальянского семейного бизнеса, и я готова поддержать эту новую эру бренда любым возможным способом”.

Донателла Версаче / © Associated Press Донателла Версаче / © Getty Images Донателла Версаче / © Associated Press Донателла Версаче / © Associated Press Донателла Версаче / © Getty Images Донателла Версаче / © Getty Images Донателла Версаче / © Associated Press Донателла Версаче / © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Associated Press