Стильная красавица: Оливия Палермо продемонстрировала идеальный лук для холодной погоды

Оливия показала, что не боится носить в холодное время года белый цвет и показала, как и с чем его сочетать.
Известная американская модница, инфлюэнсер и дизайнер Оливия Палермо попала в объективы папарацци в Нью-Йорке, в престижном районе Вест-Виллидж. Она выглядела великолепно в стильном наряде для холодной погоды.
Оливия надела для прогулки теплый шерстяной свитер с высокой горловиной нежного пудрового цвета, а также элегантные штаны-палаццо со стрелками. Также на ней была белая обувь и черная дутая куртка. В руке Оливия держала небольшую сумку от Christian Dior.
Завершали образ модницы несколько лаконичных украшений, укладка и макияж в нюдовой гамме, который хорошо сочетался с нарядом.
Напомним, что ранее мы рассказывали, что компания Lyst - один из главных маркетплейсов и приложений о моде - опубликовала ежегодный отчет, выделив ключевые бренды и моменты, которые были в тренде в 2023 году, а также модные вещи, которые чаще всего покупали и искали покупатели. Даные были получены на основе 200 миллионов онлайн-покупателей модной одежды в этом году.
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