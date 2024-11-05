Стильная красавица: Тейлор Свифт в мини-шортах и винтажной куртке пришла поддержать бойфренда

Красивую и стильную Тейлор Свифт опять подловили папарацци, но на этот раз в Канзас-Сити. Певица-суперзвезда посетила матч по американскому футболу между командами "Канзас-Сити Чифс" и "Тампа-Бэй Бакканирс". Бойфренд Тейлор - Трэвис Келси - играет в команде "Канзас-Сити Чифс" и поэтому певица ходит его поддержать и часто проводит время в VIP-ложе с друзьями или родными Трэвиса.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

В этот раз Свифт появилась на мероприятии в черных мини-шортах, котрые носила в сочетании с боди от Mugler и высокими черными сапогами от Christian Louboutin.

Также можно заметить, что образ певица дополнила сумкой Saddle от Dior и кожаной винтажной курткой с названием команды.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

К тому же Тейлор сделала любимый яркий макияж с красной помадой и уложила волосы в легкие локоны.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Напомним, что у Свифт также есть особенное украшение, которое показывает сентиментальность ее отношений с Трэвисом - она иногда носит "браслет дружбы" на руке с номером "87" - это номер Трэвиса Келси в команде.

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