ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
192
Время на прочтение
1 мин

Стильная красавица: Тейлор Свифт сфотографировали в Нью-Йорке, после выхода ее нашумевшего альбома

Образы звезды в обычной жизни и для мероприятий очень отличаются, но она всегда любит быть яркой и дополняет луки аксессуарами.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Тейлор Свифт

Тейлор Свифт / © Getty Images

Во вторник вечером певицу Тейлор Свифт заметили направляющейся на ужин в нью-йоркский ресторан The Eighty Six, но жениха Трэвиса Келси с ней в тот вечер не было.

Звезда выбрала лаконичный наряд, в котором сочетала клетчатую мини-юбку от Miu Miu, гольф-водолазку и коричневые сапоги на каблуках. Также в руке Тейлор несла небольшую черную сумку от Dior и дополнила лук золотыми украшениями среди которых особое внимание привлекал браслет The Love от Cartier.

Тейлор Свифт / © Getty Images

Тейлор Свифт / © Getty Images

Но перед тем как появится в этом фешенебельном ресторане Свифт появилась на интервью в программе «Ночное шоу с Джимми Фэллоном». Там Тейлор рассказывает о выпуске своего альбома The Life of a Showgirl после того, как так долго держала его в секрете, и о помолвке с Трэвисом Келси.

Но также нельзя не отметить и платье, которое певица выбрала для своего появления, ведь на ней было мини со стразами от Giuseppe Di Morabito на одно плечо и босоножки от Jimmy Choo.

Тейлор Свифт / © Getty Images

Тейлор Свифт / © Getty Images

Образ Свифт для «Ночного шоу» был создан стилистом и дизайнером Джозефом Касселлом Фалконером.

Красивые образы певицы Тейлор Свифт (27 фото)

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Getty Images

Тейлор Свифт / © Getty Images

Тейлор Свифт / © Getty Images

Тейлор Свифт / © Getty Images

Селена Гомес и Тейлор Свифт / © Associated Press

Селена Гомес и Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Getty Images

Тейлор Свифт / © Getty Images

Тейлор Свифт / © Getty Images

Тейлор Свифт / © Getty Images

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Getty Images

Тейлор Свифт / © Getty Images

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Getty Images

Тейлор Свифт / © Getty Images

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Getty Images

Тейлор Свифт / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
192
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie