Стильная красавица: Тейлор Свифт сфотографировали в Нью-Йорке, после выхода ее нашумевшего альбома
Образы звезды в обычной жизни и для мероприятий очень отличаются, но она всегда любит быть яркой и дополняет луки аксессуарами.
Во вторник вечером певицу Тейлор Свифт заметили направляющейся на ужин в нью-йоркский ресторан The Eighty Six, но жениха Трэвиса Келси с ней в тот вечер не было.
Звезда выбрала лаконичный наряд, в котором сочетала клетчатую мини-юбку от Miu Miu, гольф-водолазку и коричневые сапоги на каблуках. Также в руке Тейлор несла небольшую черную сумку от Dior и дополнила лук золотыми украшениями среди которых особое внимание привлекал браслет The Love от Cartier.
Но перед тем как появится в этом фешенебельном ресторане Свифт появилась на интервью в программе «Ночное шоу с Джимми Фэллоном». Там Тейлор рассказывает о выпуске своего альбома The Life of a Showgirl после того, как так долго держала его в секрете, и о помолвке с Трэвисом Келси.
Но также нельзя не отметить и платье, которое певица выбрала для своего появления, ведь на ней было мини со стразами от Giuseppe Di Morabito на одно плечо и босоножки от Jimmy Choo.
Образ Свифт для «Ночного шоу» был создан стилистом и дизайнером Джозефом Касселлом Фалконером.