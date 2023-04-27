Стильная, красивая и с кофе: папарацци сфотографировали актрису Айлу Фишер в Лондоне

В ярком летнем платье Айла шла на очень раннее интервью.

Австралийская звезда, прославившаяся яркой ролью в фильме "Великий Гэтсби", попала под прицел папарацци в Лондоне, когда шла по улице после интервью на утреннем радиошоу Heart Breakfast, которое ведут Аманда Холден и Эшли Робертс.

На актрисе было очень яркое летнее платье от бренда Rebecca Vallance. У него был абстрактный принт, рукава-фонарики, пуговицы, а также широкий пояс с пряжкой, который делал талию визуально более тонкой.

Платье она дополнила большыми серьгами с голубыми бусинами, а также голубыми туфлями. Также она надела стильные очки и накрутила волосы. В руке Айла несла стаканчик с кофе.

Айла Фишер / Фото: Getty Images

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