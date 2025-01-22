Стильная красотка на прогулке: Сидни Суини заметили папарацци в Нью-Йорке

Она была с ног до головы облачена в вещи и аксессуары от известных брендов.

Молодую и перспективную актрису Сидни Суини заметили в Нью-Йорке, когда она шла по улице. В этом городе она сейчас проводит время со своим женихом Джонатаном Давино.

Первый лук, который продемонстрировала Сидни, был в оттенках белого. Она носила водолазку и укороченные брюки в сочетании с оригинальным и теплым пальто от Burberry, которое украшала меховая отделка на подоле и рукавах.

Также в этом образе можно рассмотреть широкий пояс, белые сапоги на каблуках и сумку интересного дизайна от Burberry. На глазах у Сидни были очки от марки Celine.

Сидни Суини / Фото: Getty Images

В следующий раз Сидни сфотографировали в Мидтауне и она была с ног до головы в бренде Chloe. Актриса сочетала легкую блузу в бохо-стиле, короткое пальто и длинные широкие джинсы.

В руке Сидни несла сумку-хобо с круглой ручкой, а ее талию украшал золотой пояс с названием бренда.

Сидни Суини / Фото: Getty Images

Читайте также: