Стильная красотка на прогулке: Сидни Суини заметили папарацци в Нью-Йорке

Она была с ног до головы облачена в вещи и аксессуары от известных брендов.
Молодую и перспективную актрису Сидни Суини заметили в Нью-Йорке, когда она шла по улице. В этом городе она сейчас проводит время со своим женихом Джонатаном Давино.
Первый лук, который продемонстрировала Сидни, был в оттенках белого. Она носила водолазку и укороченные брюки в сочетании с оригинальным и теплым пальто от Burberry, которое украшала меховая отделка на подоле и рукавах.
Также в этом образе можно рассмотреть широкий пояс, белые сапоги на каблуках и сумку интересного дизайна от Burberry. На глазах у Сидни были очки от марки Celine.
В следующий раз Сидни сфотографировали в Мидтауне и она была с ног до головы в бренде Chloe. Актриса сочетала легкую блузу в бохо-стиле, короткое пальто и длинные широкие джинсы.
В руке Сидни несла сумку-хобо с круглой ручкой, а ее талию украшал золотой пояс с названием бренда.
Читайте также:
- Сходила в театр с красивой прической: Сидни Суини под прицелом папарацци в Нью-Йорке
- В кожаном бомбере и цветочной юбке: Сидни Суини под прицелом папарацци
- Под прицелом папарацци: Сидни Суини сфотографировали с бойфрендом