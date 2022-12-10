Стильная красотка: украинская супермодель Алина Байкова на премьере фильма в Нью-Йорке

Для выхода в свет девушка выбрала удобный и лаконичный образ.

Супермодель родом из украинского города Кропивницкий, Алина Байкова, которая от начала полномасштабной войны очень активно поддерживает родную страну, рассказывает публично о зверствах России и призывает мир помогать Украине, появилась на светском мероприятии в Нью-Йорке.

Девушка посетила показ фильма "Всевидящее око" - это работа режиссера Скотта Купера в жанре готического триллера. Главные роли в нем играют Кристиан Бейл, Джиллиан Андерсон и Шарлотта Генсбур. Литературной основой сценария к картине стал одноименный роман Луиса Байарда 2003 года, адаптированный самим Купером.

На мероприятии звезда подиума появилась в черном жакете, лосинах и белой рубашке. Волосы она собрала в высокий пучок, а на лице сделала стильный макияж в теплой гамме.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

Особое внимание в этом образе привлекла сумка-клатч в виде книги.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

Также девушка дала откровенное интервью, в котором рассказала о своей жизни в Нью-Йорке, отношении к войне, родным в Украине, а также русским, с которыми она оборвала все связи.

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