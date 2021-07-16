Стильная мама: Джиджи Хадид на прогулке в Нью-Йорке

26-летняя модель Джиджи Хадид просит папарацци не фотографировать лицо ее дочери, но сама дефилирует перед камерами свободно.

Вчера девушку сфотографировали в районе Сохо, в Нью-Йорке. Хадид на самом деле часто выходит на прогулки с дочерью Хай, малышку возит в коляске, но в этот раз модель была сама.

Джиджи Хадид / Getty Images

Одета Джиджи была в молочно-белый наряд, который состоял из широких брюк и рубашки, а обута - в остроносые туфли бледно-желтого цвета на устойчивых каблуках. Талию Хадид подчеркивал красный пояс, на шее было несколько украшений, волосы – распущены, а на плече висела сумка. Модель была в маленьких солнцезащитных очках.

Джиджи Хадид / Getty Images

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Напомним, ранее Джиджи опубликовала обращение к СМИ в своем Instagram Stories и попросила не публиковать снимки, на которых видно лицо ее дочери Хай. Молодая мама хочет таким образом защитить дочь от публичности и обеспечить ей нормальное детство.

Джиджи Хадид / Getty Images

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Джиджи Хадид на прогулках с дочерью (8 фото)

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