Стильная мама: Карли Клосс в лиловом костюме сфотографировали папарацци

3 августа Карли Клосс отметила 29-летие, а вчера была запечатлена фотографами в Нью-Йорке.

Молодая мама была в приподнятом настроении, когда выходила из дома и направлялась в автомобиль в сопровождении охраны. Одета Карли была в бледно-лиловую рубашку и шорты, а обута в кожаные шлепанцы на плоской подошве. У модели был красный педикюр, а ногти на руках были накрашены бледно-розовым лаком. На плече у Карли была черная маленькая сумка на длинном ремешке, на запястье - часы с черным ремешком, а в ушах - не слишком крупные золотые серьги-кольца.

Карли Клосс / Getty Images

Клосс держала черную маску в одной руке, когда направлялась к автомобилю.

Напомним, 11 марта Карли Клосс родила сына, которого назвали Леви Джозефа. В свой день рождения модель опубликовала трогательный пост благодарности в котором написала: "Прошедший год был самым трепетным годом в моей жизни, временами смиряющим и лишенным сна. Я и представить себе не могла, какой рост уготовил мне этот поворот вокруг солнца, и я никогда не чувствовал более искренней благодарности за изобилие любви в моей жизни. Спасибо ♥ ️С нетерпением жду всего, что впереди в 29 ♥", - написала девушка.

Карли Клосс / Instagram Карли Клосс

Читайте также: Молодые родители Карли Клосс и Джошуа Кушнер сходили в ресторан в Париже

Стиль Карли Клосс после свадьбы (12 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку