Стильная мамочка: Дженнифер Лоуренс на прогулке с сыном в Нью-Йорке

Она тепло оделась и решила прогуляться с ребенком, как самая обычная мама.
32-летняя Дженнифер Лоуренс решила прогуляться по шумному городу с сыном Сайем. Знаменитость сфотографировали в Нью-Йорке с коляской.
Актриса оделась просто и удобно, но от папарацци не прятался, как многие звезды, а просто шла по своим делам. На Дженнифер были серые трикотажные штаны, кроссовки и теплая куртка, волосы она собрала в высокий и немного небрежный хвост, а на глаза надела солнцезащитные очки.
На безымянном пальце у известной актрисы было помолвочное кольцо с бриллиантом. Сына Лоуренс родила в феврале 2022 года, но пока публике его не показывала, малыш только иногда попадает под прицел папарацци во время вот таких прогулок матери.
Этот ребенок был для Дженнифер очень желанным, но ранее она уже была дважды беременна. В недавнем интервью Vogue актриса призналась, что впервые забеременела в 20 лет, тогда на сто процентов намеревалась сделать аборт. Но прежде чем она успела, у нее в Монреале случился выкидыш. Во второй раз она снова забеременела пару лет назад, во время съемок фильма "Не смотрите вверх". К тому времени актриса уже была замужем и очень хотела ребенка, однако у нее случился очередной выкидыш. Во второй раз ей пришлось пройти дилатацию и кюретаж (в обиходе "выскабливание") - хирургическую процедуру, при которой ткань удаляют из матки.
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