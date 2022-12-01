Стильная мамочка: Дженнифер Лоуренс на прогулке с сыном в Нью-Йорке

32-летняя Дженнифер Лоуренс решила прогуляться по шумному городу с сыном Сайем. Знаменитость сфотографировали в Нью-Йорке с коляской.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Getty Images

Актриса оделась просто и удобно, но от папарацци не прятался, как многие звезды, а просто шла по своим делам. На Дженнифер были серые трикотажные штаны, кроссовки и теплая куртка, волосы она собрала в высокий и немного небрежный хвост, а на глаза надела солнцезащитные очки.

На безымянном пальце у известной актрисы было помолвочное кольцо с бриллиантом. Сына Лоуренс родила в феврале 2022 года, но пока публике его не показывала, малыш только иногда попадает под прицел папарацци во время вот таких прогулок матери.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Getty Images

Этот ребенок был для Дженнифер очень желанным, но ранее она уже была дважды беременна. В недавнем интервью Vogue актриса призналась, что впервые забеременела в 20 лет, тогда на сто процентов намеревалась сделать аборт. Но прежде чем она успела, у нее в Монреале случился выкидыш. Во второй раз она снова забеременела пару лет назад, во время съемок фильма "Не смотрите вверх". К тому времени актриса уже была замужем и очень хотела ребенка, однако у нее случился очередной выкидыш. Во второй раз ей пришлось пройти дилатацию и кюретаж (в обиходе "выскабливание") - хирургическую процедуру, при которой ткань удаляют из матки.

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