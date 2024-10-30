Стильная Ники Хилтон с дочерьми сходила на Хэллоуин-вечеринку

Светская львица Ники Хилтон шла с мамой Кэти Хилтон и старшими дочерьми – Лили-Грейс и Тедди на Хэллоуин-вечеринку в Нью-Йорке. Девочки были одеты в праздничные костюмы, а их мама облачилась в черную трикотажную водолазку, джинсовую юбку-макси с высоким разрезом и поясом на талии, кожаные туфли-лодочки на невысоких каблуках и пальто верблюжьего цвета. В руках у Хилтон была сумка Birkin и стакан с кофе. Она распустила белокурые волосы, сделала легкий макияж и надела солнцезащитные очки, а у нее в ушах сверкали серьги с бриллиантами.

Кэти Хилтон, Ники Хилтон вместе с дочерьми Ники Лили-Грейс и Тедди / Фото: Getty Images

Мать Ники – Кэти Хилтон – надела рубашку с ярким принтом и черные брюки, а также замшевые туфли-лодочки на каблуках. У нее также были распущены волосы, в ушах золотые серьги-кольца, а на лице черные солнцезащитные очки.

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