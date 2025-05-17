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- Шоу-бизнес
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Стильная пара: Виктория и Дэвид Бекхэм провели время в Нью-Йорке
Знаменитый британские супруги Виктория и Дэвид Бекхэм посетили вместе Нью-Йорк, где их сфотографировали папарацци.
В США они прибыли на фоне слухов о плохих отношениях со старшим сыном и его женой Николой — дочерью американского миллиардера.
Вначале Викторию заметили на Манхеттене во время шопинга, модельер вышла из магазина с покупками. 51-летняя звезда была одета в спортивный костюм и кроссовки, а на ее глазах были солнцезащитные очки.
Затем ее подловили по пути на встречу. Виктория уже переоделась в деловой серый костюм, а в руке несла черную сумку Birkin и коричневый клатч.
Также в Нью-Йорке сфотографировали и ее мужа Дэвида Бекхэма, когда он выходил из отеля и нес в руках большую сумку Goyard. Бывший футболист был одет на первый взгляд довольно скромно, но все его вещи были от довольно известных брендов, например, пальто он носил от Loro Piana.
Напомним, что 2 мая у всемирно известного футболиста был юбилей — он отпраздновал 50-летие. Вечеринка в честь дня рождения Дэвида прошла в ресторане Core в Лондоне, на которую были приглашены его родители, близкие люди и звездные друзья. Старший сын пары — Бруклин — не пришел на праздник.