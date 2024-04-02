Стильная парочка: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек под прицелом папарацци

Пара проводим сейчас время в Нью-Йорке.

Дженнифер Лопес и Бена Аффлека заметили, когда они шли вместе по улице в престижном районе города, пр этом оба были с ноутбуками в руках.

Дженнифер надела серое пальто с завязками спереди, которое сочетала с коричневыми сапогами на каблуках от Ralph Lauren, а также сумкой Birkin от Hermes с текстурированной кожи, которая повторяла крокодиловую. Волосы знаменитость собрала в высокий хвост, надела серьги-кольца и солнцезащитные очки Le Specs.

Аффлек же в этот раз отдал предпочтение короткому пальто, кардигану и джинсам. Также актер надел кроссовки, а в руке нес чемодан.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Затем звезд заметили, когда они направлялись в ресторан Sadelle's. Дженнифер и Бен держались за руки и старались не обращать внимания на любопытную толпу.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

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