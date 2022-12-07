Стильная парочка: Хейли и Джастин Биберы вышли на прогулку и попали под прицел папарацци

Звездные супруги довольно часто появляются в городе, иногда поодиночке, иногда вместе. Но папарацци и камер они не боятся, а стараются не обращать внимания на них, хотя и ходят везде в сопровождении охраны. На днях Хейли и Джастин вышли на прогулку в Нью-Йорке и оба были очень стильно одеты.

Хейли, которая считается одной из главных It girl Америки, в тот день была одета в роскошное длинное пальто с поясом от бренда Saint Laurent, которое сочетала с широкими джинсами, джемпером и черными лоферами.

В руке модель держала одну из самых модных сумок последних нескольких сезонов - Jodie от бренда Bottega Veneta. Джастин был в дутой розовой куртке, спортивных штанах, футболке и кроссовках. На голове у певца была кепка.

Хейли и Джастин Биберы / Фото: Getty Images

На следующий день пара опять вышла в город, чтобы купить кофе и в этот раз опять продемонстрировали стильные современные луки. На Хейли было коричневое теплое пальто от Saint Laurent, опять джинсы и те же лоферы от Marni. Также она надела водолазку и солнцезащитные очки. Джастин был в куртке в стиле милитари, вельветовых штанах и рубашке. Особое внимание привлекали очки певца.

Хейли и Джастин Биберы / Фото: Getty Images

Читайте также: